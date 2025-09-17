Cientos de Taxistas en sus Unidades Protestan en #Tapachula

miércoles, septiembre 17, 2025
• Se inconforman contra unidades foráneas que tienen sus bases en el centro de la ciudad; las señalan como ilegales.

Tapachula, Chiapas 17 de Septiembre del 2025.- A partir de las diez de la mañana de este miércoles, cientos de taxistas en sus unidades, iniciaron un recorrido para realizar una manifestación pacífica mediante un recorrido que salió hace unos minutos de la base del sitio de radio Radiotaxis Cristóbal Colón en la Colonia Francisco Villa para dirigirse al centro de la ciudad, y pasar por la terminal que ellos consideran irregular e improvisada de unidades del Sitio Independencia y Guadalupano sobre la 2ª. avenida norte entre 5ª. y 7ª Poniente.

El corrido finalizará frente a la terminal del sitio Azteca ubicada en la 8ª. Avenida Norte entre 13ª. Y 15ª de esta misma localidad.

Los transportistas exigen a las autoridades que sea removidas las bases de taxis foráneas del centro de Tapachula, asegurando que no cumplen con las normativas en materia de transporte público. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

