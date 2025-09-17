En operativo interinstitucional detienen a cuatro masculinos en posesión de armas de fuego y presuntos narcóticos en Cintalapa de Figueroa

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a cuatro masculinos con narcóticos y arma de fuego, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

Resultado de los trabajos de investigación, elementos de seguridad detuvieron a Geovani “N”, Horacio «N», Geovani «N», originarios de Cintalapa y William «N» originario de Colombia, a quienes les aseguraron un arma de fuego corta, dos cargadores, 165 cartuchos útiles de 9 milímetros, 47 dosis con las características de la cocaína, 8 teléfonos celulares, chips de teléfonos celulares, 2 fornituras para armas de fuego, dinero en efectivo y un vehículo marca Mazda color blanco.



Los detenidos y los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar, que los detenidos manifestaron pertenecer al cartel Chiapas – Guatemala.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para el combate a la delincuencia en el estado de Chiapas.