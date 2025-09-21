En operativo de seguridad detienen a masculino con arma de fuego en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Jardines del Norte de la capital chiapaneca, elementos de la fuerza interinstitucional aplicaron control preventivo de detención a Juventino “N”, a quien le aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre 22 milímetros y 5 cartuchos útiles.

En consecuencia, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de prevención, combate e inhibición de ilícitos que pongan en riesgo la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, en el estado de Chiapas.