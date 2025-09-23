Tapachula, Chiapas a 23 de septiembre 2025.Suspenden clases en escuelas de Tapachula por intensas lluvias

Tapachula, Chiapas a 23 de septiembre 2025.- Varias escuelas del municipio suspendieron clases este martes debido a las intensas lluvias registradas en la región, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de alumnos y docentes. La decisión fue tomada en conjunto con directivos escolares, padres de familia y personal docente, ante las complicaciones generadas por el mal tiempo.

Eriberto Pérez Barrios, director de la escuela primaria Teodomiro Palacios, ubicada en la zona norte de Tapachula, explicó que la suspensión obedeció a diversos factores de riesgo. La institución se encuentra en una zona donde las precipitaciones son constantes y severas, y muchos estudiantes provienen de comunidades rurales, lo que incrementa las dificultades de traslado y la exposición a enfermedades respiratorias.- Varias escuelas del municipio suspendieron clases este martes debido a las intensas lluvias registradas en la región, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de alumnos y docentes. La decisión fue tomada en conjunto con directivos escolares, padres de familia y personal docente, ante las complicaciones generadas por el mal tiempo.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPeriodicoElOrbe%2Fvideos%2F835609065556272%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"]

Eriberto Pérez Barrios, director de la escuela primaria Teodomiro Palacios, ubicada en la zona norte de Tapachula, explicó que la suspensión obedeció a diversos factores de riesgo. La institución se encuentra en una zona donde las precipitaciones son constantes y severas, y muchos estudiantes provienen de comunidades rurales, lo que incrementa las dificultades de traslado y la exposición a enfermedades respiratorias.