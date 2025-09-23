martes, septiembre 23, 2025
Suspenden clases en escuelas de Tapachula por intensas lluvias

Tapachula, Chiapas a 23 de septiembre 2025.Suspenden clases en escuelas de Tapachula por intensas lluvias

Tapachula, Chiapas a 23 de septiembre 2025.- Varias escuelas del municipio suspendieron clases este martes debido a las intensas lluvias registradas en la región, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de alumnos y docentes. La decisión fue tomada en conjunto con directivos escolares, padres de familia y personal docente, ante las complicaciones generadas por el mal tiempo.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPeriodicoElOrbe%2Fvideos%2F835609065556272%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"]

Eriberto Pérez Barrios, director de la escuela primaria Teodomiro Palacios, ubicada en la zona norte de Tapachula, explicó que la suspensión obedeció a diversos factores de riesgo. La institución se encuentra en una zona donde las precipitaciones son constantes y severas, y muchos estudiantes provienen de comunidades rurales, lo que incrementa las dificultades de traslado y la exposición a enfermedades respiratorias.

Conferencia de prensa en vivo. Martes 23 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
