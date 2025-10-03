sábado, octubre 4, 2025
Pernocta Caravana de Migrantes en Escuintla.

0
29

Escuintla, Chiapas; a 3 de Octubre 2025.- Luego de recorrer varios kilometros desde Huixtla, la cual habia salido en la madrugada del Viernes, un aproximado de setecientos migrantes de diferentes nacionalidades, alrededor de las 13:00 horas arribó la caravana a la Unidad Deportiva, en el recorrido los acompañó la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Proteccion Civil y Cruz Roja.


Durante este recorrido cuando el Sol y la temperatura empezó a subir, una mujer de Nombre Saira «N» de Cuba de 39 Años de Edad se desmayó por insolación, ademas en el tramo carretero Villa Comaltitlán a Escuintla otra mujer sufrió ataques Epilépticos siendo atendidos ambos casos por la Cruz Roja Delegación Huixtla.

Se esperá que el Domingo 5 del presente Mes continue su marcha la caravana hacia el Municipio de Mapastepec y pernoctarán en el Domo del Barrio Santa Cruz. El Orbe/ José Ángel López

SE SUMA AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA A 7A. CARRERA DE LA MUJER.
