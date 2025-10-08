SSP establece operativo de seguridad y proximidad social en el municipio de Tapachula

miércoles, octubre 8, 2025
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), implementó recorridos de seguridad, vigilancia y proximidad social en centros y plazas comerciales, así como instituciones bancarias en el municipio de Tapachula, con el fin de redoblar las acciones preventivas y disuasivas para generar confianza ciudadana.

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes de las mismas, además de brindar apoyo a la ciudadanía, elementos de la FRIP recorrieron pie-tierra las plazas comerciales denominadas Alaia, Las Torres y Galerías Tapachula, al tiempo de realizar proximidad social con la ciudadanía en general.

Durante esta interacción entre cuerpo de seguridad y sociedad con sentido humanista, guardias estatales mediante vinculación social informaron de las funciones de las corporaciones en el proceso de brindar seguridad, números de emergencias, denuncia anónima, prevención del delito y programas de proximidad social.

Al tiempo de brindar apoyo ciudadano a personas con discapacidad que visitaron las plazas comerciales, como parte de los programas de proximidad social con que cuenta la SSP en Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener una relación humanista y de confianza ciudadana con las corporaciones de seguridad, en toda la geografía chiapaneca.

EL ORBE AL MOMENTO:

Avanzamos con Obras que Transforman Tapachula: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Como parte de las acciones integrales que garantizan la seguridad de la población ante los fenómenos meteorológicos que se presentan en la región, el...
Leer más

Autoridades Migratorias no Respetan Amparos Proporcionados por Juzgados: Abogado

Al Instante staff - 0
• Migrantes siguen pidiendo atención a autoridades migratorias en la ciudad de Tapachula. Tapachula, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- Autoridades migratorias siguen sin atender a...
Leer más

Registro Público de la Propiedad Agiliza Tramites en Tapachula

Al Instante staff - 0
• El Delegado Rene Galán da buenos resultados; aseguran ciudadanos. Tapachula, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- En la actualidad la Delegación del Registro Público de...
Leer más
