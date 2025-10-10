SSP brinda apoyo a pobladores ante desbordamiento de río en Escuintla

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, brindó apoyo a pobladores del municipio de Escuintla ante el desbordamiento del río Doña María, derivado de las intensas lluvias.

Como parte de los programas de proximidad social de la SSP, elementos guardias estatales acudieron a la ranchería Guadalupe del municipio de Escuintla para brindar apoyo a los pobladores, quienes sufrieron encharcamientos en sus domicilios.



1 de 8

El incremento del afluente provocó encharcamientos de aproximadamente 50 centímetros, afectando a medio centenar de casas de la citada localidad, ante ello, los elementos estatales invitaron a los ciudadanos a ser trasladados a refugios temporales habilitados en la zona para salvaguardar su integridad física, petición rechazada.

En esta Nueva ERA, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en todo momento.