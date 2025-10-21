martes, octubre 21, 2025
En Querétaro, aprehenden a presunto homicida de Marqués de Comillas: FGE
En Querétaro, aprehenden a presunto homicida de Marqués de Comillas: FGE

En Querétaro, aprehenden a presunto homicida de Marqués de Comillas: FGE

• Por hechos en mayo de 2022

La Fiscalía General del Estado de Chiapas en colaboración con la Fiscalía del Estado de Querétaro y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, cumplimentaron el mandamiento judicial en contra de Miguel “N”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Ángel “N”, Moisés “N”, Jacob “N”, David “N”, Laurentino “N”, Uriel “N” y un adolescente de identidad resguardada, por hechos ocurridos el 21 de mayo de 2022, en el municipio de Marqués de Comillas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el inculpado y otras personas trasladaron a las víctimas a un lugar despoblado, en donde los ultimaron con armas de fuego.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Distrito Judicial de Ocosingo y Yajalón, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz con Cero Impunidad.

Juan Carlos Moreno Guillén acerca la justicia al pueblo de Pijijiapan
