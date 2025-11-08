sábado, noviembre 8, 2025
En operativo de seguridad detienen a masculino con motocicleta con reporte de robo en Chiapa de Corzo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por conducir una motocicleta con reporte de robo en el municipio de Chiapa de Corzo.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre la carretera internacional a la altura de la colonia Rivera El Vergel, guardias estatales detuvieron a Heriberto “N”, quien conducía una motocicleta marca Italika, misma que al verificar el estatus en Plataforma México, arrojó contar con reporte de robo vigente de fecha 4 de abril del 2025.

En consecuencia, el detenido junto al objeto como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de prevención, combate e inhibición del robo de vehículos en el estado de Chiapas, como parte de las acciones para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en general.

En operativo de seguridad detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Tapachula
En Tuxtla Gutiérrez, SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio
