sábado, noviembre 8, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn Tuxtla Gutiérrez, SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito...
Al InstanteRojas

En Tuxtla Gutiérrez, SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio

0
6

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable del delito de ecocidio, en la modalidad de traslado, en la capital chiapaneca.

A la altura del punto de seguridad C3 «La Pochota», guardias estatales detuvieron a Heriberto “N”, quien conducía el vehículo marca Chrysler, el cual transportaba 400 tablas de madera de al parecer de pino sin la documentación que acreditara la legal transportación de dicho recurso forestal.

En consecuencia, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias de seguridad para garantizar el cuidado del medio ambiente en el estado de Chiapas.

En Tuxtla Gutiérrez, SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio
Artículo anterior
En operativo de seguridad detienen a masculino con motocicleta con reporte de robo en Chiapa de Corzo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad detienen a masculino con motocicleta con reporte de robo en Chiapa de Corzo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV