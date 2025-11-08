En Tuxtla Gutiérrez, SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable del delito de ecocidio, en la modalidad de traslado, en la capital chiapaneca.

A la altura del punto de seguridad C3 «La Pochota», guardias estatales detuvieron a Heriberto “N”, quien conducía el vehículo marca Chrysler, el cual transportaba 400 tablas de madera de al parecer de pino sin la documentación que acreditara la legal transportación de dicho recurso forestal.

En consecuencia, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias de seguridad para garantizar el cuidado del medio ambiente en el estado de Chiapas.