En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en Chiapa de Corzo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable de conducir un vehículo con reporte de robo, en el municipio de Chiapa de Corzo.

Guardias estatales detuvieron a Adán “N”, quien conducía un vehículo marca Chevrolet tipo Chevy de color rojo, unidad vehicular que arrojó contar con reporte de robo luego de la consulta realizada al sistema Plataforma México, durante una revisión en el puesto de control C6 sobre la carretera internacional, a la altura de la colonia Ribera El Vergel.

El detenido junto al vehículo, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de establecer estrategias de seguridad para la prevención, combate e inhibición del delito de robo de vehículos en el estado de Chiapas.