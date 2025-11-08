Niños Expuestos a Altas Temperaturas Después de Colapso del Techado de Cancha en Escuela

• El constructor de la obra ya no se hizo responsable; dice que ya expiro la garantía de un año.

• Padres de familia ya no saben a que autoridad pedir ayuda para la reconstrucción de techado en escuela primaria del Porvenir.

Tapachula, Chiapas 8 de Noviembre del 2025.- Los niños y docentes de la escuela primaria, Juan Escutia Martínez ubicada en la colonia El Porvenir en la zona norponiente de la ciudad de Tapachula, prácticamente tendrán que exponerse a las altas temperaturas si quieren realizar actividades al aire libre. EL ORBE/ Mesa de Redacción.