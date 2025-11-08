“Electrolineras”, las Nuevas Instalaciones para Autos Eléctricos e Híbridos: CIME

• Ingenieros Mecánicos Electricistas se Certifican para Realizar Instalaciones para Autos Eléctricos en Tapachula

Tapachula, Chiapas 8 de Noviembre del 2025.- La modernidad nos sigue alcanzando, por lo que en Tapachula, los miembros del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas se vienen certificando ante la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias, para tener la acreditación que les permita instalar “electronileneras” en los domicilios.

Según datos oficiales a nivel nacional en México, la compra de autos eléctricos se incremento un 300%, haciendo un comparativo con años anteriores.

Partiendo de esa necesidad que crece día a día, los profesionistas tapachultecos han emprendido acciones para poder prestar los servicios a los usuarios de autos eléctricos e híbridos.

Al respecto el Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricista de Chiapas A.C., Ingeniero Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez destacó que actualmente están en proceso de capacitación y certificación para poder atender el tema de los autos eléctricos, sobre todo los híbridos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.