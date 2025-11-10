Tapachula FC TDP suma su cuarto triunfo consecutivo y tumba el invicto de Lechuzas

La cancha del Estadio Olímpico de Tapachula volvió a vibrar con una noche histórica. Tapachula FC TDP derrotó 2-0 a Lechuzas, terminando con el invicto del conjunto capitalino y convirtiéndose además en el primer equipo en anotarles en el presente torneo.

Con autoridad y precisión, los de La Perla del Soconusco controlaron el encuentro desde el silbatazo inicial, marcando el ritmo ante un rival que llegaba sin conocer la derrota y sin recibir goles hasta esta jornada 11.

1 de 10

El marcador se abrió al minuto 57, cuando Iván “El Demonio” Vázquez ejecutó con frialdad una pena máxima para vencer al guardameta Ángel Barrios, desatando la euforia en el Olímpico. El 2-0 definitivo llegó al 85′, tras una gran acción individual de Santiago “Rayo” Aguilar, quien con un remate raso y colocado selló el triunfo, asegurando tres puntos de oro para la escuadra local.

Con este resultado, Tapachula FC hilvana cuatro victorias consecutivas, llega a 20 unidades y se posiciona en el quinto lugar del Grupo 2, reafirmando su gran momento futbolístico y aspiraciones dentro del torneo.