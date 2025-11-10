lunes, noviembre 10, 2025
Tapachula FC TDP suma su cuarto triunfo consecutivo y tumba el invicto de Lechuzas

La cancha del Estadio Olímpico de Tapachula volvió a vibrar con una noche histórica. Tapachula FC TDP derrotó 2-0 a Lechuzas, terminando con el invicto del conjunto capitalino y convirtiéndose además en el primer equipo en anotarles en el presente torneo.

Con autoridad y precisión, los de La Perla del Soconusco controlaron el encuentro desde el silbatazo inicial, marcando el ritmo ante un rival que llegaba sin conocer la derrota y sin recibir goles hasta esta jornada 11.

El marcador se abrió al minuto 57, cuando Iván “El Demonio” Vázquez ejecutó con frialdad una pena máxima para vencer al guardameta Ángel Barrios, desatando la euforia en el Olímpico. El 2-0 definitivo llegó al 85′, tras una gran acción individual de Santiago “Rayo” Aguilar, quien con un remate raso y colocado selló el triunfo, asegurando tres puntos de oro para la escuadra local.

Con este resultado, Tapachula FC hilvana cuatro victorias consecutivas, llega a 20 unidades y se posiciona en el quinto lugar del Grupo 2, reafirmando su gran momento futbolístico y aspiraciones dentro del torneo.

