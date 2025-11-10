Tapachula FC TDP suma su cuarto triunfo consecutivo y tumba el invicto de Lechuzas

La cancha del Estadio Olímpico de Tapachula volvió a vibrar con una noche histórica. Tapachula FC TDP derrotó 2-0 a Lechuzas, terminando con el invicto del conjunto capitalino y convirtiéndose además en el primer equipo en anotarles en el presente torneo.
Con autoridad y precisión, los de La Perla del Soconusco controlaron el encuentro desde el silbatazo inicial, marcando el ritmo ante un rival que llegaba sin conocer la derrota y sin recibir goles hasta esta jornada 11.
Con este resultado, Tapachula FC hilvana cuatro victorias consecutivas, llega a 20 unidades y se posiciona en el quinto lugar del Grupo 2, reafirmando su gran momento futbolístico y aspiraciones dentro del torneo.