Al InstanteEstatal

En Berriozábal, Juan Carlos Moreno Guillén acerca la justicia al pueblo

– Se fortalece la confianza ciudadana con la escucha activa y atención directa a la población.

En un ambiente de diálogo y participación, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó una nueva jornada del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, en esta ocasión, desde el parque central del municipio de Berriózabal.

En este encuentro, cientos de ciudadanas y ciudadanos se dieron cita para conocer los objetivos y beneficios de este programa, donde el magistrado presidente Moreno Guillén destacó que, a través de este ejercicio, se busca fortalecer el vínculo entre la sociedad y la casa de la justicia, promoviendo una justicia cercana que inspire certeza y respeto en cada acción institucional.

“Desde el Poder Judicial queremos ganarnos la confianza ciudadana; esto solo lo vamos a lograr haciendo las cosas bien, no prestándose a actos de corrupción, pero también dando la cara, porque las y los servidores nos debemos a la sociedad, y por ello debemos ser mejores personas”, manifestó Juan Carlos Moreno Guillén.

Asimismo, el también presidente del Consejo de la Judicatura afirmó que se aprende más escuchando directamente, porque así conoce el verdadero sentir de la población, para poder tener un buen desempeño y dejar un mejor legado para Chiapas.

Por su parte, el presidente municipal Jorge Acero Gómez reconoció la labor que ha realizado el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén al frente del Poder Judicial, impulsando la justicia en todos los rincones de nuestra entidad.

De igual manera, la notaria Carolina Velázquez Esquinca y el abogado Víctor Ovando Espinoza Vázquez participaron expresando sus comentarios e inquietudes desde su quehacer profesional, a fin de reforzar la impartición de justicia desde ese municipio.

Al finalizar esta jornada, con el firme propósito de brindar atención personalizada, Moreno Guillén, así como personas juzgadoras y defensoras públicas adscritas a esta región metropolitana, escucharon dudas, opiniones y experiencias de la población presente.

