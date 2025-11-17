martes, noviembre 18, 2025
En coordinación interinstitucional localizan a dos personas con reporte de desaparecidas en Huehuetán

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, localizaron a dos personas con reporte de desaparecida, en el municipio de Huehuetán.

Elementos de la fuerza interinstitucional localizaron a dos masculinos, uno de 42 años de edad y otro de 18 años de edad, ambas personas contaban con reporte de persona desaparecida de fecha 13 de noviembre del 2025.

Ante el hallazgo, se establecieron los protocolos correspondientes de personas con reporte de desaparecidas, para ser trasladadas ante las autoridades correspondientes y ser reintegradas al seno familiar.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones conjuntas para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en general, en el estado de Chiapas.

