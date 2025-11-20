Desde las 9:00 de la mañana de este jueves inicio en #Tapachula el desfile conmemorarivo al día de la revolución mexicana en dónde participan instituciones publicas y privadas.
El recorrido de los contingentes es sobre la central avenida, de sur a norte.
Iniciando desde la 8a calle oriente poniente, hasta la 15 calle oriente poniente en la parte norte. EL ORBE/ Mesa de Redacción.
Realizan en Tapachula Desfile Cívico Militar
