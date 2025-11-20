jueves, noviembre 20, 2025
spot_img
InicioAl InstanteRealizan en Tapachula Desfile Cívico Militar
Al Instante

Realizan en Tapachula Desfile Cívico Militar

0
2

Desde las 9:00 de la mañana de este jueves inicio en #Tapachula el desfile conmemorarivo al día de la revolución mexicana en dónde participan instituciones publicas y privadas.
El recorrido de los contingentes es sobre la central avenida, de sur a norte.
Iniciando desde la 8a calle oriente poniente, hasta la 15 calle oriente poniente en la parte norte. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Desfile Cívico Militar 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Ciudad de México
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Desfile Cívico Militar 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Ciudad de México

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del Desfile Cívico Militar Conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, encabezado por la Presidenta...
Leer más

Tome vias alternas… Desfile del 20 de Noviembre en proceso

Al Instante staff - 0
Leer más

Crece Nivel de Juego Entre Participantes de Torneo de Ajedrez EL ORBE: Edén López Martínez

Ajedrez staff - 0
Tapachula, Chiapas 20 de Noviembre del 2025.- En la 38 edición del Torneo de Ajedrez de EL ORBE, en memoria de Don Juan Zamora...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV