Realizan en Tapachula Desfile Cívico Militar

Desde las 9:00 de la mañana de este jueves inicio en #Tapachula el desfile conmemorarivo al día de la revolución mexicana en dónde participan instituciones publicas y privadas.

El recorrido de los contingentes es sobre la central avenida, de sur a norte.

Iniciando desde la 8a calle oriente poniente, hasta la 15 calle oriente poniente en la parte norte. EL ORBE/ Mesa de Redacción.