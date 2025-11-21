En Mapastepec Asesinan a Dueño de Negocio.

En Mapastepec Asesinan A Balazos A Dueño de Negocios

Mapastepec, Chiapas; 21 de Noviembre, la mañana de este Viernes Ignacio N, fue asesinado por seis impactos de arma de fuego cuando atendia su negocio venta de Chilaquiles, ubicado a orilla de la carretera Mapastepec – Pijijiapan aproximadamente 300 metros de la salida de este Municipio.

Dos sujetos llrgaron al establecimiento y sin mediar palabra dispararon a quema ropa contra Ignacio, quien cayó sin vida. Tras el atentado los agresores huyeron aAbordo de una motocicleta con rumbo desconocido; una mujer que se encontraba dentro del negocio tambien fué lesionada por un proyectil. Para médicos de proteccion civil Brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un Hospital, donde permanece bajo atencion Medica.

Segun las primeras versiones Ignacio era figura controversial en medios sociales donde acostumbraba publicar criticas sobre temas de segurudad en Mapastepec, Elementos de la Fiscalia de Distrito Itsmo costa junto con servicios periciales arribaron al lugar ordenando el levantamiento del cuerpo y trasladandolo al servicio médico forence de Tonala, para practicarle la Nnecropcia de Ley.

Por: Jose Angel Lopez