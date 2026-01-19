No habrá impunidad ante la violencia feminicida: Fiscal General

• Esclarecen feminicidio ocurrido en Acapetahua en 2020; avanza investigación ante feminicidio de este lunes

• Chiapas cierra 2025 en primer lugar nacional con menor incidencia delictiva general y de alto impacto

Durante una transmisión en vivo, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que con la detención de Manuel de Jesús “N” se esclareció el feminicidio de una joven de 19 años, ocurrido el 30 de abril de 2020 en la pesquería Las Lauras, del municipio de Acapetahua.

“Vamos a pedir la pena máxima para este feminicida, seremos ser implacables con los feminicidios”, aseveró.

En este sentido, también dio a conocer que la mañana de este lunes fue localizada una mujer sin vida a un costado de la Carretera Internacional de Cintalapa-Arriaga, casi frente a las instalaciones del penal de “El Amate”, por lo que acudió personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y de la zona Centro para realizar las diligencias correspondientes.

Añadió que la víctima fue identificada como Carmen Guadalupe “N”, originaria del ejido Lázaro Cárdenas, de Cintalapa, cuya causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria, heridas por proyectil de arma de fuego en tórax; presentaba tres impactos, presentando una lesión en la mandíbula izquierda, una en un hombro y otra en el tórax; y en el lugar se aseguraron casquillos calibre .9 milímetros.

Aseguró que no habrá impunidad y las investigaciones registran avances importantes para identificar y detener a los responsables.

En otro momento, Llaven Abarca informó que luego de la noticia criminal en el barrio Fovissste, del municipio de Arriaga, sobre disparos de arma de fuego en la zona, se implementó de manera inmediata un operativo interinstitucional, con la participación de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Al arribar, las fuerzas de seguridad confirmaron la existencia de un enfrentamiento armado entre dos grupos de civiles armados antagónicos, presuntamente relacionados con la disputa por la venta de droga al menudeo. Durante la intervención, los elementos fueron agredidos, lo que derivó en la neutralización de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 20 a 25 años, quien hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

Asimismo, en el sitio fueron asegurados diversos indicios, entre ellos cartuchos útiles calibre 7.62 y calibre .50, así como ropa de tipo táctico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley. Las acciones operativas continúan en la región para el esclarecimiento de los hechos.

En este ejercicio de comunicación con el pueblo de Chiapas, Jorge Llaven mencionó que el pasado 12 de enero se recibió una denuncia formal por parte de la Dirección General del Registro Civil, derivada de una auditoría interna realizada por su Órgano de Control Interno, en la cual se detectaron anomalías en el manejo de información y en el uso de los sistemas informáticos, particularmente en los procesos de expedición y corrección de actas de nacimiento.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía inició la integración de una carpeta de investigación, logrando identificar a tres personas del sexo masculino, quienes laboraban en el Registro Civil y presuntamente expedían actas de nacimiento de manera ilegal a personas extranjeras, en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas.

Tras las investigaciones, se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de Artemio “N”, Juan “N” y Jorge “N” por los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de informática. El Fiscal General confirmó que los tres imputados ya fueron detenidos, y actualmente se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional, donde deberán enfrentar la justicia por los hechos que se les imputan.

Llaven Abarca informó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Chiapas cerró el 2025 de enero a diciembre en el segundo lugar nacional en incidencia delictiva general, ubicándose únicamente por debajo del estado de Tlaxcala. En lo que respecta a los delitos de alto impacto, Chiapas se ubicó también en el segundo lugar nacional durante el periodo de enero a diciembre de 2025, por debajo de Yucatán; mientras a lo que respecta únicamente del mes de diciembre, Chiapas se ubicó en el primer lugar con menor incidencia delictiva general y de alto impacto en todo el país.

En el comparativo anual entre 2025 y 2024, precisó que Chiapas presentó una reducción del 43.8 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto, posicionándose en el segundo lugar nacional en disminución porcentual. “El estado tuvo un año altamente positivo en materia de seguridad”, acotó.

Sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, durante la semana del 12 al 18 de enero, la Fiscalía General del Estado registró 22 denuncias por delitos diversos. Respecto a los delitos de alto impacto, se reportó un descenso del 33 por ciento, al registrarse únicamente dos carpetas de investigación durante la semana: una por robo a negocio y otra por robo a casa habitación.

En materia de delitos sexuales, se iniciaron tres denuncias: una por acoso sexual, una por hostigamiento sexual y una por abuso sexual. En cuanto a violencia familiar, se reportaron 25 registros de atención y una carpeta de investigación iniciada.

Finalmente, el Fiscal General refrendó su compromiso este 2026 de seguir trabajando a favor de la seguridad de las familias chiapanecas, de la mano del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para tener a Chiapas como la entidad más segura del país.