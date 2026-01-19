Tapachula chiapas 19 de enero 2026.- Conductores de la ruta Estación Galaxias y Galaxia Centro se manifestaron pacíficamente en la entrada de la colonia Colinas del Rey, en protesta por el aumento de unidades con irregularidades en el servicio.
Protesta Pacífica de Conductores por Irregularidades en la Ruta Galaxias
