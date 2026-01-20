Con Senderos Extraordinarios, Eduardo Ramírez proyecta al Tacaná como destino turístico mundial

miércoles, enero 21, 2026
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó el proyecto del Volcán Tacaná como parte del programa Senderos Extraordinarios, el cual, explicó, tiene como propósito transformar el rumbo de la región mediante acciones de conservación ambiental, turismo responsable y desarrollo comunitario.

“El Tacaná es símbolo de identidad y de la grandeza natural de Chiapas. Por ello, con nuestra visión humanista, este esfuerzo conjunto busca que cada ruta sea un camino de bienestar y de futuro para la región. En unidad, haremos de este sitio uno de los destinos de montaña más importantes del mundo”, manifestó.

El mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja de manera coordinada con autoridades locales y personas prestadoras de servicios de las comunidades, con el objetivo de impulsar las rutas y la diversidad turística de las distintas regiones. Esta estrategia, subrayó, permitirá mejorar los ingresos de las familias, generar empleos en las localidades y propiciar una mayor derrama económica.

Finalmente, Ramírez Aguilar enfatizó la importancia de este tipo de proyectos, al señalar que el turismo no solo representa una de las principales actividades económicas del estado, sino que también fortalece la identidad y enaltece la riqueza cultural, histórica y natural de Chiapas.

Juan Carlos Moreno Guillén realiza visita institucional a la sede del Poder Judicial de la Federación
