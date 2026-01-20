martes, enero 20, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEsta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de...
Al Instante

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales

0
21

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.
La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud de @TheJusticeDept, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales
Artículo anterior
La suma de esfuerzos está dando resultados: el incendio del basurero intermunicipal ya está bajo control
Artículo siguiente
Las personas trasladadas a Estados Unidos son:
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Las personas trasladadas a Estados Unidos son:

Al Instante staff - 0
  1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”. 2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”. 3. Óscar Hernández...
Leer más

La suma de esfuerzos está dando resultados: el incendio del basurero intermunicipal ya está bajo control

Al Instante staff - 0
La suma de esfuerzos está dando resultados: el incendio del basurero intermunicipal ya está bajo control y el servicio de recolección comienza a restablecerse. ¡Gracias! #VoluntadParaTransformar
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Martes 20 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV