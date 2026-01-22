jueves, enero 22, 2026
Detienen a ocho presuntos narcomenudistas en posesión de armas de fuego, en Cintalapa: FGE

– Asegurándoles armas, narcóticos, vehículos y otros objetos

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, detuvieron a Rashell “N”, Raúl “N”, José “N”, Aurelio “N”, Mauricio “N”, Porfirio “N”, Miguel “N” y Jesús “N”; estos últimos dos originarios del estado de Oaxaca, como presuntos responsables de los delitos de narcomenudeo, con la variante de posesión con fines de comercio del narcótico conocido como metanfetamina, así como de portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa de Figueroa.


De acuerdo con los hechos, los elementos del orden se encontraban realizando recorridos preventivos y de combate a los delitos de alto impacto, cuando recibieron una denuncia ciudadana en la que se informó sobre un grupo de personas que se encontraban comercializando narcóticos en la colonia Seguro Social, por lo cual se trasladaron al lugar, deteniendo a los presuntos responsables.

Como resultado, se aseguraron un arma tipo revólver calibre 44mm, con seis cartuchos útiles; una pistola escuadra calibre 38 súper, con un cargador abastecido de 17 cartuchos útiles; un arma larga calibre 7.62×51, con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, y un arma larga multicalibre .223/5.56, con un cargador abastecido con 58 cartuchos útiles. Además de 78 bolsitas con cristal, dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares y cuatro motocicletas.

Los detenidos y los aseguramientos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

