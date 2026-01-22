Como parte de un ejercicio de acercamiento institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce la identidad cultural y las formas de organización comunitaria de los pueblos originarios, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó junto al magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García en el “Encuentro Justicia Cercana”, realizado en el municipio de Chamula.