En atención a la publicación en redes sociales en la que señalan la supuesta privación ilegal de la libertad de seis personas, rumbo a la localidad de Rizo de Oro, en el municipio de Cintalapa, la Fiscalía General del Estado informa que un grupo interinstitucional realizó las indagatorias correspondientes y descartó la comisión de estos hechos.

La FGE precisa que la información proporcionada en redes sociales es falsa y podría tratarse de un intento de desestabilizar y generar temor, por lo que se recomienda a la ciudadanía no creer ni difundir noticias falsas y consultar en todo momento fuentes de información oficiales.