jueves, enero 29, 2026
spot_img
InicioAl InstanteLa Fiscalía General del Estado informa
Al Instante

La Fiscalía General del Estado informa

0
5

En atención a la publicación en redes sociales en la que señalan la supuesta privación ilegal de la libertad de seis personas, rumbo a la localidad de Rizo de Oro, en el municipio de Cintalapa, la Fiscalía General del Estado informa que un grupo interinstitucional realizó las indagatorias correspondientes y descartó la comisión de estos hechos.

La FGE precisa que la información proporcionada en redes sociales es falsa y podría tratarse de un intento de desestabilizar y generar temor, por lo que se recomienda a la ciudadanía no creer ni difundir noticias falsas y consultar en todo momento fuentes de información oficiales.

la Fiscalía General del Estado informa
Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina. Jueves 29 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Jueves 29 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Heriberto Pacheco Celebra su Aniversario

Al Instante staff - 0
En un ambiente familiar y de convivencia, Heriberto Pacheco Reyes celebró su aniversario en el restaurante campestre Rancho Palma Sola, donde se reunió con...
Leer más

La Fiscalía General del Estado, Informa:

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado desmiente las publicaciones que circulan en redes sociales referentes a un supuesto enfrentamiento en el municipio de Frontera Comalapa....
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV