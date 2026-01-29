Poder Judicial del Estado impone 35 años de prisión a responsable del delito de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Yonathan «N» por el delito de Homicidio Calificado cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Yonathan «N» una pena de 35 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.

Esta sentencia se dicta después del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la impartición de una justicia más humana, en donde el actuar de las personas juzgadoras garantice que no habrá impunidad en los delitos que vulneren el tejido social en Chiapas.