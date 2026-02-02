lunes, febrero 2, 2026
Durante enero, FGE localiza a 71 personas reportadas como no localizadas o desaparecidas

– Estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación permanente entre las Fiscalías de Distrito y de Materia

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Chiapas logró la localización de 71 personas que habían sido reportadas como no localizadas y/o desaparecidas, entre ellas niñas, niños adolescentes y personas adultas.

Lo anterior, como resultado de la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda y alertamiento con los que cuenta esta institución, tales como ¿Has Visto a?, Protocolo Alba y Alerta Amber.

Estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación permanente entre las Fiscalías de Distrito y de Materia, siguiendo los protocolos de búsqueda continua, permanente e ininterrumpida, así como mediante trabajos de investigación e inteligencia.

Al momento de su localización, las personas se encontraban en buen estado de salud, por lo que se les brindó atención médica, psicológica y asesoría jurídica, para posteriormente ser reintegradas a su núcleo familiar. Asimismo, manifestaron que sus ausencias fueron de carácter voluntario.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas refrenda su compromiso de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de la población en general, esclareciendo todos los hechos que sean denunciados y garantizando Cero Impunidad.

