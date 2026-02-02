lunes, febrero 2, 2026
spot_img
InicioAl InstanteTres presuntos implicados en los asaltos a las tiendas de conveniencia OXXO...
Al InstanteRojas

Tres presuntos implicados en los asaltos a las tiendas de conveniencia OXXO fueron detenidos

0
4

Tres presuntos implicados en los asaltos a las tiendas de conveniencia OXXO fueron detenidos gracias al trabajo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal pública municipal.

#Voluntad ParaTransformar

Artículo anterior
Trabajo de investigación e inteligencia fortalece esclarecimiento de delitos: Fiscal General
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Trabajo de investigación e inteligencia fortalece esclarecimiento de delitos: Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Se aprehendieron a presuntos responsables de feminicidio y homicidios • En Tuxtla Gutiérrez, la incidencia de delitos diversos bajó 56% en enero 2026 comparado con enero...
Leer más

Yamil Melgar agradece al Gobierno. Eduardo Ramírez respaldo ambiental a Tapachula y Soconusco

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; lunes 2 de febrero.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, expresó su agradecimiento al gobernador del estado, Eduardo Ramírez, por el...
Leer más

Jorge Luis Llaven Abarca está transmitiendo en vivo.

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV