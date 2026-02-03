miércoles, febrero 4, 2026
Eduardo Ramírez y Llaven Abarca fortalecen acciones para combatir la extorsión telefónica en Chiapas

En el marco de la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la puesta en marcha de la Unidad Especializada para Combatir el Delito de Extorsión, así como el relanzamiento de la aplicación digital “No te enganches ¡Cuelga y denuncia!”. Explicó que el objetivo es brindar atención permanente para proteger la integridad y el patrimonio de las y los chiapanecos, toda vez que se han detectado casos de extorsión telefónica mediante llamadas falsas provenientes de centros penitenciarios ubicados en otras entidades del país. Asimismo, subrayó que su gobierno trabaja en coordinación y cooperación interinstitucional, sin escatimar esfuerzos ni recursos para enfrentar a la delincuencia.

