En el acceso a la colonia El Vergel, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza el tendido de pavimento asfáltico, fortaleciendo la infraestructura vial y mejorando la movilidad de la ciudadanía.

1 de 6

Como parte de los trabajos del Programa Rueda Seguro🚧🛞, el personal lleva a cabo el suministro, colocación y operación de la mezcla asfáltica en la avenida 20 de Noviembre, camino a la colonia El Vergel, con el objetivo de brindar vialidades más seguras, funcionales y duraderas para las familias tapachultecas.

#RuedaSeguro

#VoluntadParaTransformar