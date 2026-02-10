miércoles, febrero 11, 2026
Al Instante

Como parte de los trabajos del Programa Rueda Seguro

En el acceso a la colonia El Vergel, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza el tendido de pavimento asfáltico, fortaleciendo la infraestructura vial y mejorando la movilidad de la ciudadanía.

Como parte de los trabajos del Programa Rueda Seguro🚧🛞, el personal lleva a cabo el suministro, colocación y operación de la mezcla asfáltica en la avenida 20 de Noviembre, camino a la colonia El Vergel, con el objetivo de brindar vialidades más seguras, funcionales y duraderas para las familias tapachultecas.

#RuedaSeguro
#VoluntadParaTransformar

