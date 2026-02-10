miércoles, febrero 11, 2026
Al Instante

Detienen a tres presuntos narcomenudistas en Villaflores: FGE

0
22

– Asegurándoles narcóticos, teléfonos celulares y motocicletas

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ejecutaron la detención de Daniel “N”, Carlos “N” y Marcos “N” como presuntos responsables del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, cometido en agravio de la salud pública, por hechos ocurridos en el municipio de Villaflores.

De acuerdo con los hechos, los elementos del orden, al estar realizando recorridos preventivos en la zona, tuvieron a la vista a los inculpados y al realizarles una inspección se les localizaron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, seis cigarros de marihuana, 10 bolsitas con marihuana, 42 bolsitas con y cocaína, 14 bolsitas con cristal y una mariconera.

Además, se les aseguraron dos motocicletas, por lo que los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

Como parte de los trabajos del Programa Rueda Seguro
Tendremos una feria histórica
