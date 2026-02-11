En operativo por aire y tierra, SSP detiene a tres personas en la comunidad de Ocuilapa en Ocozocoautla de Espinosa

Ocozocoautla de Espinosa; 11 de febrero de 2026.- Derivado de un operativo interinstitucional que encabezó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), lograron la detención de tres personas, así como el aseguramiento de tres armas largas, cuatro vehículos, dos motocicletas, 26 cargadores, 810 cartuchos y 3 chalecos balísticos, en la comunidad de Ocuilapa en Ocozocoautla de Espinosa.

Durante el desarrollo del operativo por tierra y aire en el que también participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva (GEP), Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR) y Ejército Mexicano; los detenidos, Mefiboset “N, Josué “N” y David “N”, al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad detonaron armas de fuego en el tramo carretero Ocuilapa – Apic Pac, por lo que se implementó el protocolo correspondiente para su contención y detención.



1 de 9

En este marco, tras su detención manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas – Guatemala, siendo identificados como generadores de violencia, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica por los delitos que resulten.

Este operativo forma parte de la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y al liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para desarticular grupos delictivos en todo el territorio chiapaneco.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar avanzando en la construcción de la paz en Chiapas.