Niños de Preescolar Acumulan Cuatro Meses Sin Maestro

• Padres exigen interinato en jardín de niños en Tuxtla Chico.

Tuxtla Chico, Chiapas; 11 de febrero de 2026.– Padres de familia del preescolar “Josefa Ortiz de Domínguez” de Tuxtla Chico alzaron la voz para exigir a la Secretaría de Educación la asignación urgente de un maestro interino para el grupo de primer grado, luego de que la docente titular se encuentra incapacitada por motivos de salud desde las primeras semanas del ciclo escolar.



1 de 2

Aunque reconocen que se trata de una situación médica comprensible, señalaron que la falta de un sustituto permanente ha dejado a 21 alumnos sin atención académica continua. EL ORBE/ Nelson Bautista.