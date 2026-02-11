miércoles, febrero 11, 2026
Sindicato de Meseros de Tapachula Pide Respeto a su Fuente de Empleo en la Expoferia

• Aseguran que empresa procedente de Tuxtla Gutiérrez los pretende desplazar y dejarlos sin trabajo.

Tapachula, Chiapas 11 de Febrero del 2026.– Integrantes del sindicato de meseras, cubeteros, acomodadores y dulceros adheridos a la CTM en Tapachula solicitaron la intervención del Gobierno del Estado y de la empresa organizadora del Palenque para garantizar su derecho al trabajo durante la próxima Expoferia, al denunciar que, por primera vez en más de 40 años, podrían quedar fuera del evento. EL ORBE/ JC.

