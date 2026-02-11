miércoles, febrero 11, 2026
Restauranteros Prevén Bajo Repunte por Día del Amor y la Amistad en Tapachula

• Han surgido muchos negocios en el sector gastronómico, pero la mayoría no logra sostenerse, debido a la limitada capacidad de consumidores; señalan.

Tapachula, Chiapas 11 de Febrero del 2026.– A pocos días del 14 de febrero, el sector restaurantero y hotelero de Tapachula enfrenta un panorama incierto y con bajas expectativas económicas, de acuerdo con Marta Yamel Moisés Ceja, directora general del Hotel Don Miguel.


La empresaria señaló que, pese a mantener promociones desde hace más de dos semanas —como desayunos entre amistades y cenas románticas— las reservaciones han sido mínimas. “A lo mucho hemos recibido tres o cuatro”, indicó, al reconocer que la situación económica limita el gasto en celebraciones consideradas no prioritarias. EL ORBE/ JC.

Motociclista resulta lesionado tras fuerte choque
