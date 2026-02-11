Motociclista resulta lesionado tras fuerte choque

*Conductor es puesto a disposición en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 11 de febrero 2026. – Un motociclista resultó lesionado este miércoles al mediodía, luego de verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito registrado alrededor de las 12:50 horas en la zona surponiente de la ciudad, a la altura de la rotonda cercana al Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”, sobre el boulevard en dirección de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta Italika F150 color negro con detalles en rojo circulaba sobre la rotonda cuando presuntamente una camioneta color negro, que transitaba sobre el boulevard, no realizó el alto total correspondiente, impactándolo de manera violenta.

Tras la colisión, el motociclista fue proyectado entre tres y cuatro metros, hasta caer sobre el camellón central, quedando tendido sobre el pavimento mientras testigos solicitaban de inmediato el apoyo a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y acordonaron la zona para evitar otro percance. Minutos después acudieron paramédicos del grupo carch el Club de Auxilio Chiapas, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado, identificado como Ángel “N”.

De manera preliminar, se informó que presentaba posible dislocación de hombro izquierdo, probable fractura de fémur izquierdo y golpes en la cabeza. Afortunadamente, portaba casco de seguridad al momento del impacto, lo que habría mitigado lesiones de mayor gravedad.

La atención fue proporcionada por los paramédicos Francisco Javier Ramírez y Adrián Ortiz, quienes lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras el percance, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad Municipal implementaron un operativo de búsqueda para localizar la camioneta presuntamente involucrada. La unidad fue ubicada en el fraccionamiento La Antorcha, sobre la calle Dolores Hidalgo, donde también arribó una grúa para su aseguramiento.

El conductor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que el Ministerio Público y Tránsito Municipal determinen su situación jurídica y se deslinden responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y conducir con responsabilidad, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de peatones y conductores en la ciudad.

El orbe/Carlos Montes