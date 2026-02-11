miércoles, febrero 11, 2026
spot_img
InicioAl InstanteMotociclista resulta lesionado tras fuerte choque
Al InstanteRojas

Motociclista resulta lesionado tras fuerte choque

0
15

*Conductor es puesto a disposición en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 11 de febrero 2026. – Un motociclista resultó lesionado este miércoles al mediodía, luego de verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito registrado alrededor de las 12:50 horas en la zona surponiente de la ciudad, a la altura de la rotonda cercana al Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”, sobre el boulevard en dirección de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta Italika F150 color negro con detalles en rojo circulaba sobre la rotonda cuando presuntamente una camioneta color negro, que transitaba sobre el boulevard, no realizó el alto total correspondiente, impactándolo de manera violenta.

Tras la colisión, el motociclista fue proyectado entre tres y cuatro metros, hasta caer sobre el camellón central, quedando tendido sobre el pavimento mientras testigos solicitaban de inmediato el apoyo a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y acordonaron la zona para evitar otro percance. Minutos después acudieron paramédicos del grupo carch el Club de Auxilio Chiapas, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado, identificado como Ángel “N”.

De manera preliminar, se informó que presentaba posible dislocación de hombro izquierdo, probable fractura de fémur izquierdo y golpes en la cabeza. Afortunadamente, portaba casco de seguridad al momento del impacto, lo que habría mitigado lesiones de mayor gravedad.

La atención fue proporcionada por los paramédicos Francisco Javier Ramírez y Adrián Ortiz, quienes lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras el percance, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad Municipal implementaron un operativo de búsqueda para localizar la camioneta presuntamente involucrada. La unidad fue ubicada en el fraccionamiento La Antorcha, sobre la calle Dolores Hidalgo, donde también arribó una grúa para su aseguramiento.

El conductor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que el Ministerio Público y Tránsito Municipal determinen su situación jurídica y se deslinden responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales y conducir con responsabilidad, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de peatones y conductores en la ciudad.
El orbe/Carlos Montes

Artículo anterior
El Ayuntamiento de Tapachula y el Gobierno de Chiapas te invitan a vivir una noche inolvidable para celebrar el 14 de febrero
Artículo siguiente
Restauranteros Prevén Bajo Repunte por Día del Amor y la Amistad en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Golpe a la delincuencia en Ocozocoautla: SSP logra 7 detenciones clave

Al Instante staff - 0
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; 11 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata...
Leer más

En operativo por aire y tierra, SSP detiene a tres personas en la comunidad de Ocuilapa en Ocozocoautla de Espinosa

Al Instante staff - 0
Ocozocoautla de Espinosa; 11 de febrero de 2026.- Derivado de un operativo interinstitucional que encabezó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio...
Leer más

YAMIL MELGAR: Hoy no solo entregamos 32 escrituras: entregamos paz, tranquilidad y certeza a 32 familias de Tapachula.

Al Instante staff - 0
YAMIL MELGAR: Hoy no solo entregamos 32 escrituras: entregamos paz, tranquilidad y certeza a 32 familias de Tapachula. Eso es gobernar con humanismo y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV