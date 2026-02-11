miércoles, febrero 11, 2026
El Ayuntamiento de Tapachula y el Gobierno de Chiapas te invitan a vivir una noche inolvidable para celebrar el 14 de febrero, ¡ven con tu familia y amigos a bailar con la presencia estelar de Margarita, la Diosa de la Cumbia!

Disfrutemos juntos de una velada espectacular celebrando la unidad y la alegría que nos caracteriza.

📍 Lugar: Parque Bicentenario.
🕖 Hora: A partir de las 7:00 p.m.
🔹 Entrada: Totalmente gratuita.

Este gran evento es posible gracias al respaldo del gobernador, Eduardo Ramírez, para traer cultura y sano esparcimiento a las familias tapachultecas. ¡No te lo puedes perder! La fiesta es de todos.

#HumanismoQueTransforma
#VoluntadParaTransformar

