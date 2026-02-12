jueves, febrero 12, 2026
En reunión de trabajo interinstitucional por parte de la secretaria de seguridad, se abordó el tema de aduana

En reunión de trabajo interinstitucional por parte de la secretaria de seguridad, se abordó el tema de aduana la dificultad que tienen los camiones amarillos de internarse en Chiapas, por su parte el Delegado de Aduana General Retirado, Brigadier Alejandro Barrera Leal, anunció la “Importación Temporal “ consiste en el llenado de un formulario y documentos que acrediten el autobús. Con la finalidad de atender la demanda de los empresarios en el sector hotelero.

