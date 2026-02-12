jueves, febrero 12, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEntrevista con Segundo Guillen Gordillo, Secretario de Turismo en Chiapas
Al Instante

Entrevista con Segundo Guillen Gordillo, Secretario de Turismo en Chiapas

0
15
Artículo anterior
En reunión de trabajo interinstitucional por parte de la secretaria de seguridad, se abordó el tema de aduana
Artículo siguiente
Tapachula fortalece su vocación turística con acciones de seguridad y paz: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez consolida trabajo conjunto con la Federación y los municipios en favor de la educación

Al Instante staff - 0
Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la directora general de Obras Comunitarias de...
Leer más

Eduardo Ramírez consolida trabajo conjunto con la Federación y los municipios en favor de la educación

Al Instante staff - 0
• Acompañado por la directora general de Obras Comunitarias de la Sedatu y el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec inauguró obras...
Leer más

SSP y FGE Repele ataque de la Delincuencia Organizada en Jiquipilas.

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV