jueves, febrero 12, 2026
Tapachula fortalece su vocación turística con acciones de seguridad y paz: Yamil Melgar
Al Instante

Tapachula fortalece su vocación turística con acciones de seguridad y paz: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas.— El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que este día se sostuvo una mesa de trabajo con instituciones federales y representantes de restaurantes, hoteles y tour operadores, dando seguimiento puntual a las solicitudes escuchadas y avanzando en una agenda conjunta que fortalece la confianza de visitantes y prestadores de servicios.

El edil destacó que este encuentro fue encabezado por Óscar Aparicio, secretario de Seguridad del Pueblo; Jorge Luis Llaven, fiscal general del Estado; y Segundo Guillén, secretario de Turismo del Estado, reafirmando el compromiso interinstitucional de mantener entornos seguros y ordenados.

Asimismo, reconoció que gracias a la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Tapachula está recuperando la confianza en materia de seguridad, lo que abona de manera directa a consolidarse como un destino seguro y en paz para el turismo nacional e internacional.

Yamil Melgar subrayó que estas acciones permiten proyectar a la ciudad como una puerta de entrada confiable al sur de México, donde la hospitalidad, la coordinación institucional y la paz social son pilares del desarrollo económico y del bienestar de las familias.

Finalmente, reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y el sector turístico para fortalecer la seguridad, impulsar la actividad económica y consolidar a Tapachula como un referente turístico del Soconusco.

