Con éxito se realiza la carrera «Para el Amor no hay Obstaculos»

*Se contó con la presencia del Gobernador del Estado Dr. Eduardo Ramírez Aguilar y su familia.

Tapachula, Chiapas a14 de febrero 2026.- Entre pasos firmes y ambiente familiar, así se vivió la carrera “Para el Amor no hay Obstáculos” en Tapachula

En punto de las 7:00 de la mañana de este sábado se dio el banderazo de salida a la carrera con causa “Para el Amor no hay Obstáculos”, realizada en Tapachula en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

El evento contó con la participación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien asistió acompañado de su familia y recorrió la ruta junto a cientos de ciudadanos provenientes de distintas colonias de Tapachula y municipios aledaños.

La actividad fue organizada por Yazmín, en coordinación con un grupo de jóvenes entusiastas, con el objetivo de fomentar la inclusión, la convivencia familiar y el deporte como herramientas para fortalecer el tejido social.

Durante la jornada también estuvo presente el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, quien acudió acompañado de sus familiares y saludó a los participantes antes y después del recorrido.

Además del ambiente deportivo y familiar, los asistentes participaron en la rifa de diversos premios, lo que generó mayor entusiasmo entre niñas, niños, jóvenes y adultos que se sumaron a esta causa.

La carrera destacó por su mensaje de unidad y solidaridad, reiterando que para el amor no existen barreras ni obstáculos.

*Invitan a continuar la celebración en el Parque Bicentenario

Las autoridades extendieron la invitación a la ciudadanía para continuar con los festejos este mismo día a partir de las 6:30 de la tarde en el Parque Bicentenario, donde se llevará a cabo una verbena popular.

El evento contará con la presentación de Margarita La Diosa de la Cumbia, además de antojitos gratuitos para todas y todos los asistentes.

Se espera una amplia participación de las familias tapachultecas para cerrar la jornada con música, baile y sana convivencia en el marco del Día del Amor y la Amistad. El orbe/Carlos Montes