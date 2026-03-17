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Avanzan trabajos interinstitucionales rumbo a elecciones judiciales en Chiapas

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En el marco de las acciones encaminadas a la implementación de las elecciones judiciales en la entidad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, y la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marina Martha López Santiago, encabezaron la instalación de una mesa de trabajo con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y garantizar un proceso ordenado, transparente y apegado a la legalidad.

Durante este encuentro realizado en la Sala de Sesiones del IEPC, el magistrado presidente agradeció el recibimiento de las y los consejeros electorales, de cara a este trascendente proceso democrático, en el que Chiapas ha sido prudente con el manejo de elecciones separadas, gracias a la experiencia de otras entidades federativas, trabajando en las variables y condiciones específicas de cada distrito, que redunde en un beneficio para la ciudadanía, para que tengan juezas y jueces que representen dignamente a las y los chiapanecos.

Asimismo, se comprometió a consolidar este ejercicio democrático, ponderando los beneficios que representa para la ciudadanía al fomentar una mayor participación, cercanía y confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Por su parte, la consejera presidenta dio la bienvenida a las personas integrantes del grupo de trabajo, y añadió que este acto representa un paso histórico e importante en la coordinación entre dos órganos fundamentales para la vida democrática y el Estado de Derecho, y reiteró que desde el diálogo permanente, se obtendrán resultados favorables en la construcción conjunta del diseño institucional, rumbo al proceso de elección de las magistraturas y de las personas juzgadoras en nuestra entidad.

Estuvieron presentes por parte de esta casa de la justicia, el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura, Daniel Alejandro Aguilar Ochoa; la directora de Asuntos Jurídicos, Jesús Andrea Ramírez Penagos; la secretaria general de Acuerdos del Pleno de Distrito, Sheila Beatriz Méndez Silva; así como el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Moisés Abrahan Espinosa Mota; las consejerías electorales e integrantes del IEPC.

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