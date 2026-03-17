Fuerte colisión en el libramiento deja un herido y cuantiosos daños.

Tapachula, Chiapas; martes 17 de marzo de 2026.- Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este martes en el libramiento sur poniente, dejando como saldo una persona lesionada y daños materiales de consideración.

El percance ocurrió minutos antes de las 14:00 horas, a la altura del bulevar Solidaridad, cerca del acceso a la colonia Buenos Aires, una zona de alta circulación vehicular. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta RAM 2500, color gris, intentó incorporarse hacia su izquierda, invadiendo el carril contrario.

En ese momento, un tráiler de plataforma con cabina verde, que circulaba en sentido opuesto, no logró detenerse, impactando de frente a la unidad particular. Tras el choque, la camioneta fue proyectada varios metros, causando daños a la vía pública.

Entre las afectaciones se reportaron daños a un elemento del camellón central, un sistema de videovigilancia y un poste de alumbrado público.

El conductor de la camioneta resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

El operador del tráiler fue puesto a disposición de las autoridades por los daños ocasionados a la vía pública, mientras que elementos de la Guardia Preventiva y corporaciones de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes.

Ambos conductores señalaron que contaban con luz verde al momento del impacto, por lo que no se descarta una posible falla en el sistema de semaforización. Autoridades informaron que se analizarán las cámaras del C5 para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La zona fue acordonada mientras se realizaban los peritajes, lo que provocó afectaciones a la circulación por aproximadamente una hora. EL ORBE / Carlos Montes