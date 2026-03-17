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En Tapachula, honramos el legado humanista de Fray Matías de Córdova: Yamil Melgar

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Al encabezar la ceremonia cívica conmemorativa al 260 Aniversario del Natalicio de Fray Matías de Córdova y Ordóñez, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, aseveró que en Tapachula se honra el legado humanista del ilustre pensador, educador y prócer de la independencia de Chiapas y Centroamérica.

Acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde recordó que Fray Matías fue un hombre de pensamiento profundo, convicciones firmes y visión universal.

Ante la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, el edil expuso que el destacado tapachulteco dedicó su vida a impulsar la alfabetización, destacando que su método de lectura y escritura revolucionó la enseñanza de su época, demostrando que el conocimiento debe ser un derecho accesible para todos, sin distinción alguna.

En unidad con los regidores Juan Carlos D’Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez, Rosa Cortés Rueda y Janeth Leticia Luengo Sánchez, Yamil Melgar puntualizó que dicho legado sigue iluminando el camino de Chiapas, con una visión que se materializa en nuestros días a través de los programas educativos impulsados por los gobiernos humanistas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Al evento asistió el representante de la 22ª Zona Naval, José Julián Méndez Cárcamo; el representante de la 36ª Zona Militar, Manuel Herrera Hernández; el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García; el representante del 43º Batallón de la Guardia Nacional, Moisés Cortés Méndez; el presidente del Grupo Social Progresista Fray Matías de Córdova A.C., Maximiliano López García, la subdirectora de la Escuela Normal “Fray Matías de Córdova”, María Juana Eva Luna Denicias, entre otros invitados.

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