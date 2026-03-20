Chiapas, primera entidad en incorporar al IMSS a personas trabajadoras independientes

Al encabezar la firma de Convenio para el Aseguramiento de Personas Trabajadoras Independientes del Estado de Chiapas al IMSS, junto al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que Chiapas es el primer estado a nivel nacional en concretar esta iniciativa de carácter humanista, cuyas aportaciones serán cubiertas con recursos estatales.

En este sentido, reafirmó el compromiso de su administración de destinar el presupuesto al bienestar de la población y reiteró que continuará trabajando en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de las familias.