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Motociclistas lesionados tras ser impactados por presunto taxi “fantasma” en Tapachula

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Tapachula, Chiapas a 20 de marzo 2026.- La noche de este viernes, alrededor de las 22:40 horas, se registró un accidente vehicular en la 13ª Avenida Sur y 20ª Calle Oriente, en la colonia Calcáneo Beltrán, al suroriente de la ciudad, que dejó como saldo dos motociclistas lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo en modalidad de taxi, cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga, impactó a dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta sobre la 13ª Avenida Sur, cuando circulaban de norte a sur.

Tras el choque, ambos ocupantes resultaron con lesiones y policontusiones, quedando tendidos sobre la vía. Al lugar acudieron elementos del Grupo CARCH 04, quienes brindaron los primeros auxilios en coordinación con Grupo SAE.

Uno de los lesionados presentó heridas de mayor consideración, por lo que fue trasladado en una ambulancia de Grupo SAE a un hospital para recibir atención médica especializada. En tanto, el segundo afectado permaneció en el sitio, ya que se encontraba estable, con crisis nerviosa y golpes leves.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente. Asimismo, informaron que se encuentran revisando cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el objetivo de obtener grabaciones que permitan identificar al vehículo involucrado y dar con el responsable.

La motocicleta fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar el reglamento de tránsito, a fin de prevenir este tipo de incidentes.
EL ORBE/Carlos Montes

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