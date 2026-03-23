martes, marzo 24, 2026
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Eduardo Ramírez da inicio al Operativo Playas Limpias en Puerto Arista

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Al encabezar el inicio del Operativo Playas Limpias, correspondiente al periodo vacacional de Semana Santa 2026, en Puerto Arista, Tonalá, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció la participación de las y los brigadistas de la Secretaría de Salud, así como de instancias federales, estatales y municipales, y de la sociedad civil que colaboran en esta iniciativa.

En ese marco, destacó que la recuperación de la paz y la seguridad, junto con las inversiones en obras de mejoramiento urbano, han sido determinantes para impulsar la economía y el turismo en la zona. También reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y de la Marina en favor de la población chiapaneca y el turismo.

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