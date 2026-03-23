Eduardo Ramírez da inicio al Operativo Playas Limpias en Puerto Arista

Al encabezar el inicio del Operativo Playas Limpias, correspondiente al periodo vacacional de Semana Santa 2026, en Puerto Arista, Tonalá, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció la participación de las y los brigadistas de la Secretaría de Salud, así como de instancias federales, estatales y municipales, y de la sociedad civil que colaboran en esta iniciativa.

En ese marco, destacó que la recuperación de la paz y la seguridad, junto con las inversiones en obras de mejoramiento urbano, han sido determinantes para impulsar la economía y el turismo en la zona. También reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y de la Marina en favor de la población chiapaneca y el turismo.