Eduardo Ramírez da inicio al Operativo Playas Limpias en Puerto Arista

– Agradeció la participación de brigadistas en estas actividades preventivas durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026

Desde Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el inicio del Operativo Playas Limpias correspondiente al periodo vacacional de Semana Santa 2026, donde agradeció la participación de las y los brigadistas de la Secretaría de Salud, así como de instancias federales, estatales y municipales, y de la sociedad civil que se suman a esta iniciativa.

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En este marco, el mandatario resaltó que la recuperación de la paz y la seguridad, junto con las inversiones en obras de mejoramiento urbano, han sido fundamentales para reactivar la economía y el turismo en esta zona. Asimismo, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y de la Marina en favor de la población chiapaneca y de quienes visitan la entidad.

“Me da mucho gusto ver la gran cantidad de turistas que están disfrutando de Puerto Arista. Esto no pasaba hace más de un año. Hemos reactivado prácticamente la economía de este lugar y así continuará porque hay certeza, seguridad y, sobre todo, hemos invertido en el embellecimiento de Puerto Arista, una playa que tiene un gran potencial”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que las brigadas realizarán labores permanentes de vigilancia y precisó que personal especializado llevará a cabo monitoreos en mar abierto para detectar la posible presencia de marea roja, con el fin de proteger a la población. De igual forma, reconoció el trabajo del personal de la jurisdicción sanitaria, que recorre las playas para fomentar la conciencia sobre su cuidado.

La diputada federal Azucena Arreola Trinidad destacó que además de estas acciones se lleva a cabo la campaña “Adoptemos una playa”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno, enfocada en la protección de las costas del país. Señaló que, como parte de esta iniciativa, se realiza la recolección semanal de residuos en la entidad e hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado del mar y la limpieza de las playas, con el objetivo de preservar estos espacios para las futuras generaciones.

El presidente municipal de Tonalá, Manuel de Jesús Narcía Coutiño, agradeció al Gobierno del Estado por las acciones emprendidas en beneficio del municipio y subrayó que estas contribuyen a fortalecer el turismo, dinamizar las actividades productivas y generar bienestar para las familias, especialmente durante la temporada vacacional de Semana Santa.

En estas actividades preventivas participa personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chiapas, Vacunación, Vectores, Jurisdicción Sanitaria, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.

Asistieron al evento Renata Ramírez Espinoza, hija del gobernador; la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; la secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado, Judith Torres Vera; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; el comandante de la 22 Zona Naval, Miguel Ángel Núñez de la Huerta; y el comandante de la 36 Zona Militar, Javier Guzmán Alvarado.

También estuvieron presentes la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, Karina Montesinos Cárdenas; la encargada de la Dirección General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Claudia Chanona Flores; el alcalde de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez; el agente municipal de Puerto Arista, Ramón Morales Natarén; el líder de restauranteros de Puerto Arista, René Lara Domínguez; y el líder de hoteleros de Puerto Arista, Alfredo Iglesias Garfías, entre otras personas.