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Gobernador con corazón de pescador, Eduardo Ramírez refrenda compromiso con el sector pesquero

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha en Pijijiapan las acciones de desazolve y dragado para la recuperación del sistema lagunario en las regiones Costa y Soconusco, donde destacó que su administración mantiene un compromiso cercano con el sector pesquero. Anunció que, en los próximos cinco años, se invertirán más de mil millones de pesos para mejorar la calidad del agua y restaurar los niveles de lagunas y esteros, lo que impulsará la actividad pesquera, la economía regional y la prosperidad compartida.

Durante el evento, el mandatario informó que se ha duplicado el apoyo económico a más de 10 mil pescadoras y pescadores, lo que, aseguró, refleja un compromiso cumplido. Asimismo, destacó que continuará trabajando en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la acuacultura e impulsar acciones que mejoren el bienestar de las comunidades.

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