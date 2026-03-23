Gobernador con corazón de pescador, Eduardo Ramírez refrenda compromiso con el sector pesquero

• En Pijijiapan, puso en marcha las acciones para el rescate del sistema lagunario en las regiones Costa y Soconusco

En Pijijiapan, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha las acciones de desazolve y dragado para el rescate del sistema lagunario en las regiones Costa y Soconusco, donde afirmó que su administración mantiene un compromiso cercano con el sector pesquero y anunció que, durante los próximos cinco años, se destinarán más de mil millones de pesos para elevar la calidad del agua y recuperar los niveles de lagunas y esteros, lo que fortalecerá la actividad pesquera, la economía regional y la prosperidad compartida.

“Soy un gobernador con corazón de pescador. No dejaré de invertir ni un solo año en los sistemas lagunarios de Chiapas. Queremos que los nueve municipios pesqueros tengan mejores condiciones de vida. Invertiremos más de 200 millones de pesos anualmente. Esto representaría más mil millones en esta administración”, apuntó al señalar que, aunque se trata de obras que no siempre son visibles, responden a la necesidad de atender una problemática histórica que durante años afectó al sector.

Ramírez Aguilar informó que su gobierno ha duplicado el apoyo económico a más de 10 mil pescadoras y pescadores, lo que, aseguró, representa un compromiso cumplido. Asimismo, destacó que continuará trabajando en coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer programas que impulsen la acuacultura y mejoren el bienestar de las comunidades.

La secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado, Judith Torres Vera, explicó que el proyecto de dragado permitirá recuperar la profundidad de esteros y lagunas, mejorar la calidad del agua y reactivar la producción pesquera, lo que se traducirá en beneficios directos para la economía local. Destacó que esta intervención atiende una demanda histórica del sector y llamó a trabajar con responsabilidad para preservar los ecosistemas.

Por su parte, el presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, agradeció la inversión destinada a estas acciones, al considerar que se trata de una decisión que prioriza las necesidades de las comunidades pesqueras y fortalece su actividad productiva.

El presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas Pesqueras y Acuícolas “Pescadores Unidos de Pijijiapan”, Jesús Elías Domínguez Lozada, señaló que, después de años de deterioro en los sistemas lagunarios, estas acciones representan una respuesta concreta a una problemática que impactó directamente en su sustento. Reconoció también el fortalecimiento de los programas de apoyo y la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo.

En representación de las mujeres pescadoras, Diana Hernández Ulloa destacó que esta obra abre una nueva expectativa para las familias del sector, al mejorar las condiciones de pesca y contribuir a la reactivación económica. Subrayó, además, el papel fundamental de las mujeres en esta actividad, al ser un pilar en la economía familiar y comunitaria.

Acompañaron al gobernador su hija Renata Ramírez Espinoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, Karina Montesinos Cárdenas; la diputada federal Azucena Arreola Trinidad; la diputada local y presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura, María Reyes Diego Gómez; los alcaldes de Acapetahua, César Martínez Antonio; de Tonalá, Manuel de Jesús Narcia Coutiño; y de Arriaga, Alejandro Patrinos Fernández; la presidenta municipal de Mazatán, Sara Barrera Solís; así como representantes del sector pesquero.